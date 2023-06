OPPO A98 5G: il best-buy oggi ancora più economico

Siete alla ricerca di un ottimo smartphone di fascia medio alta? La vostra scelta dovrebbe ricadere sul fantastico OPPO A98 5G oggi in promozione su Amazon al prezzo di 399,99 euro invece di 449,99 euro. Il calo di prezzo è merito dello sconto dell’11% che potrebbe sembrare poco, ma permette al device di raggiungere il suo minimo storico.

OPPO A98 5G: caratteristiche tecniche

A prima vista spicca il meraviglioso display da 6.72 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 HZ e risoluzione FHD+ con tanto di protezione visiva anti luce blu. Dal punto di vista fotografico posteriormente sono presenti ben tre fotocamere con intelligenza artificiale la cui principale è da ben 64 megapixel e poi vi sono altre due da 2 MP una con funzionalità microscopio con zoom fino a 40x e una con funzionalità di profondità. Frontalmente la fotocamera anteriore è da 32 megapixel.

Per quanto riguarda la memoria vi sono 8GB di RAM espandibili con altri 8GB grazie alla funzione RAM Expansion che utilizza dei GB aggiuntivi dalla ROM e ben 256GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1TB. Il cuore pulsante è il processore Qualcomm Snapdragon 5G da 6nm che garantisce ottime performance e un basso consumo energetico. Non mancano poi una batteria da ben 5000 mAh con tanto di ricarica rapida SUPERVOOC67W e impermeabilità con certificazione IPX4.

Tutto questo può essere vostro a soli 399,99 euro grazie alle promozioni del giorno di Amazon. Inoltre con Amazon Prime può essere vostro in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione e con Cofidis potrete pagarlo in comode rate a tasso zero.

