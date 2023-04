OPPO A96: mediogamma con stile, scontato del 23% su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone per la vita di tutti i giorni e non sapete cosa comprare (e magari avete anche un budget contenuto), abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze (e anche per le vostre tasche). Si chiama OPPO A96 ed è un mediogamma veramente sensazionale che oggi lo porterete a casa con soli 229,99€ al posto di 299,99€. Capite bene che lo sconto è eccezionale: si parla del 23% in meno su un gadget nuovo, performante, con un design splendido e ricco di caratteristiche esclusive. Inutile dirvi che è un best buy (come si suol dire) a questa cifra: vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo.

OPPO A96: il mediogamma per tutti

Andiamo con ordine: prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che acquistando questo smartphone da Amazon avrete le spese di spedizione completamente gratuite. Non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa e potrà arrivare anche presso uno dei tanti Amazon Hub. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche), potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate e avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

A bordo di OPPO A96 troviamo un fantastico sistema fotografico composto da ben tre sensori; il principale infatti, è da 50 Megapixel con intelligenza artificiale al seguito per farvi realizzare scatti unici. La selfiecam è da 16 mpx e c’è il flash sulla back cover, come sempre. Tante sono le features del comparto fotografico: modalità panoramica, HDR, Ultra Night Mode, e molte altre ancora.

Lo schermo è un bellissimo pannello da 6,59 pollici con refresh rate da 90 Hz, risoluzione FHD+, protetto dal vetro Gorilla Glass. La batteria da 5000 mAh assicura un giorno di autonomia e si ricarica in un lampo mediante il charger SuperVOOC da 33W.

Non di meno, il processore è potentissimo ed è resistente all’acqua e alla polvere (è certificato IPX4). A soli 229,99€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.