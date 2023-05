OPPO A78: per chi vuole dispositivo affidabile, ma economico (-24%)

Il nuovo OPPO A78 è ora disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 24%, offrendo un’ottima occasione per acquistare uno smartphone dalle prestazioni elevate ad un prezzo conveniente di soli 249,99 euro. Inoltre, se attivi il servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

OPPO A78: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La fotocamera dell’OPPO A78 è dotata di una doppia camera I.A. da 50 MP + 2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Queste fotocamere consentono di catturare foto e video con una qualità straordinaria, grazie alla presenza di diverse funzioni come Panorama, Ultra Clear 108Mp, Modalità Ultra Night, Modalità Portrait, AI Portrait Retouching e AI Scene Enhancement. Inoltre, il dispositivo è dotato di un flash posteriore che consente di scattare foto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo schermo dell’OPPO A78 è un display da 6.56” 90HZ HD+LCD con protezione visiva, che garantisce un’esperienza visiva straordinaria grazie alla presenza di una frequenza di aggiornamento elevata. Inoltre, la batteria del dispositivo è da 5000mAh, garantendo un’esperienza di lunga durata. La ricarica è inoltre molto rapida grazie alla tecnologia SUPERVOOC33W.

L’OPPO A78 è dotato di un sistema di sblocco laterale, che consente di accedere al dispositivo in modo rapido e sicuro. Inoltre, il device è dotato di molte altre funzioni, tra cui la possibilità di utilizzare due SIM contemporaneamente, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e molto altro ancora.

In sintesi, l’OPPO A78 è uno smartphone dalle prestazioni elevate ad un prezzo conveniente. Se stai cercando un dispositivo economico ma non vuoi rinunciare alla qualità e alla affidabilità, non perdere questo sconto del 24% su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo vantaggioso di soli 249,99 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

