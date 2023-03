OPPO A78: in esclusiva su Amazon, con lo sconto del 18%

L’OPPO A78 è un telefono di fascia media che offre funzioni avanzate e un design elegante. Attualmente in sconto del 18% su Amazon, è un’offerta esclusiva da non perdere al prezzo di soli 269,99 euro, se cerchi un dispositivo moderno ed economico. Inoltre, non ti dimenticare che lo puoi pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis.

OPPO A78: un affare che non puoi assolutamente perdere

Uno dei punti di forza dell’OPPO A78 è la sua fotocamera. Con una doppia fotocamera I.A. da 50MP + 2 MP, la fotocamera posteriore è in grado di scattare foto ad alta risoluzione con grande dettaglio e nitidezza. Inoltre, la fotocamera frontale da 8 MP è perfetta per scattare selfie di alta qualità. Il flash posteriore permette di scattare foto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera del OPPO A78 offre numerose funzioni avanzate come la modalità Ultra Clear 108Mp, la modalità Ultra Night e la modalità Portrait. Inoltre, la tecnologia AI Scene Enhancement permette di ottenere immagini ottimizzate per le diverse situazioni di scatto. Il display è un 6.56” 90HZ HD+LCD con protezione visiva. La frequenza di aggiornamento di 90Hz garantisce un’esperienza di visualizzazione fluida e la protezione visiva riduce l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato del dispositivo.

La batteria del OPPO A78 è da 5000mAh, garantendo un’esperienza di lunga durata senza la necessità di ricaricare il telefono ogni poche ore. Inoltre, la ricarica rapida SUPERVOOC33W consente di ricaricare rapidamente la batteria per non restare mai a secco. Per quanto riguarda lo sblocco del device, il OPPO A78 ha un sensore di sblocco laterale che rende l’accesso al telefono rapido e sicuro.

In conclusione, il OPPO A78 è un dispositivo di fascia media con numerose funzioni avanzate che lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un telefono di qualità a un prezzo accessibile. L’offerta esclusiva del 18% di sconto su Amazon rende questo telefono ancora più conveniente e consigliamo vivamente di approfittarne. Non perdere questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo di soli 269,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

