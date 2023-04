OPPO A78 5G da 128 GB: offerta da non perdere su Amazon (-21%)

Il tuo telefono cellulare è ormai datato e vorresti acquistarne uno nuovo? Non hai intenzione di spendere una cifra eccessivamente elevata ma vorresti comunque un dispositivo di buona qualità? Approfittando subito dello sconto del 21% che ti propone oggi Amazon, potrai portarti a casa questo eccezionale smartphone OPPO A78 5G da 128 GB al prezzo TOP di soli 259,99 euro.

Ottimo dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, questo smartphone Android 13.0 è provvisto di un fantastico comparto fotografico che prevede la presenza di una doppia fotocamera I.A. da 50 MP (fotocamera principale) e 2 MP (fotocamera di profondità), non manca la fotocamera frontale da 8 MP e il Flash posteriore.

Grazie a tali caratteristiche, questo telefono cellulare ti permetterà di scattare foto e girare video di ottima qualità, in ogni condizione di luminosità. Inoltre, avrai la possibilità di sfruttare diverse funzioni della fotocamera, quali Foto, Panorama, Video, Ultra Clear 108Mp, Modalità Ultra Night, Modalità Portrait, AI Portrait Retouching e AI Scene Enhancement.

Con un peso di soli 188 grammi, il telefono cellulare del marchio OPPO è equipaggiato da un ottimo display da 6.56” 90HZ HD+LCD con protezione visiva. La batteria da 5000mAh sarà in grado di offrirti un’esperienza di utilizzo a lunga durata e potrai ricaricare il dispositivo mobile con la ricarica SUPERVOOC da 33W.

Dunque, in soli 30 minuti potrai avere un’autonomia di ricarica pari al 52% e in poco più di 1 ora il tuo smartphone sarà carico al 100%. Con memoria RAM di 4 GB e memoria interna da 128 GB espandibile sino ad 1 T, questo dispositivo mobile è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Quindi, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare subito questo fantastico OPPO A78 5G da 128 GB a soli 259,99 euro. Non perdere altro tempo, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere già troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.