OPPO A77 5G, nuovo medio gamma di design e con una super batteria

A distanza di ben 5 anni dalla presentazione dello smartphone OPPO A77 4G, in queste ore il colosso cinese ha finalmente svelato la versione OPPO A77 5G con un design decisamente più al passo dei tempi, merito dell’apprezzatissimo design OPPO Glow, e una scheda tecnica molto più attuale.

Il nuovo smartphone di OPPO è una risposta chiara e inequivocabile ai tanti utenti alla ricerca di una soluzione economica, con supporto alla connettività 5G e con tutto il necessario per garantire un’esperienza di utilizzo appagante.

OPPO A77 5G: design e caratteristiche

OPPO A77 5G ruota attorno a un pannello LCD IPS da 6.56 pollici a risoluzione HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e un notch a goccia che nasconde la fotocamera frontale da 8 MP; si tratta sicuramente dell’elemento che maggiormente sottolinea l’anima economica del device. Sotto il cofano trova posto il processore MediaTek Dimensity 810 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, mentre la presenza di Android 12 con la ColorOS 12.1 introduce il supporto all’espansione virtuale della RAM di ulteriori 5 GB.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, oltre al sistema audio con due speaker, il nuovo smartphone di OPPO dispone di un modulo fotografico con doppio flash LED, un sensore principale da 48 MP e un sensore di profondità da 2 MP. L’autonomia può contare su un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W su cavo in grado di offrire il 53% di carica dopo appena 30 minuti di ricarica.

Le caratteristiche del nuovo medio gamma di OPPO lo portano inevitabilmente in competizione con alcuni mostri sacri di altri brand di alto livello, come ad esempio l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon a 263€ con il 44% di sconto e una scheda tecnica decisamente più interessante.

Scheda tecnica

Display LCD IPS da 6.56 pollici a risoluzione HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, luminosità massima di 600 nit, notch frontale a goccia e copertura del 100% della gamma colore DCI-P3;

Processore MediaTek Dimensity 810 con 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno UFS 2.2 espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore con doppio flash LED, un sensore principale da 48 MP e un sensore di profondità da 2 MP;

Fotocamera frontale con notch a goccia da 8 MP;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W in grado di raggiungere il 53% di carica in appena 30 minuti;

Certificazione IPX4 con liquidi e polvere, NFC, sensore di sblocco laterale e speaker stereo;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO sarò disponibile in alcuni Paesi asiatici a partire dal 10 giugno nelle colorazioni Ocean Blue e Midnight Black al prezzo di circa 270 euro al cambio. Al momento non ci sono indicazioni circa un eventuale lancio anche nel nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

