OPPO A77 5G costa POCO su Amazon: display 90Hz e cam 48MP già del 33%

Il popolarissimo smartphone Android di fascia media OPPO A77 5G è al centro di una interessante offerta di Amazon che lo vede proposto a un prezzo davvero conveniente. Infatti, complice uno sconto shock del 33% che ti fai risparmiare 110€, il device del colosso cinese può essere tuo al prezzo di appena 219€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Basta un rapido sguardo per comprendere la qualità del telefono: è realizzato con materiali di buona fattura, ha un bel design e in generale monta una scheda tecnica piuttosto interessante.

Risparmia subito 110€ su Amazon e acquista OPPO A77 5G: affare d’oro

OPPO A77 5G dispone di un pannello LCD da 6.56″ super smooth a 90 Hz con una fotocamera centrale per selfie di qualità, monta un processore octa core con supporto fino a 11 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi e trova posto anche una super batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida.

Come se non bastasse il telefono di OPPO è anche un signor camera phone: sul retro, infatti, è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con queste premesse è chiaro come il sole che OPPO A77 5G rappresenti facilmente un telefono in grado di assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo quotidiana; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

