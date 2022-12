OPPO A76: il BUDGET PHONE definitivo a prezzo RIDICOLO su Amazon

Se per questo Natale hai deciso di rimpiazzare il tuo vecchio smartphone Android e non sai quale device economico scegliere, l’ottimo OPPO A76 può essere tuo ad appena 199€ su Amazon. Nonostante il prezzo evidentemente molto conveniente, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e ti arriva a casa in appena 1 giorno se lo acquisti adesso.

Con un design sobrio, pulito e con linee morbide, OPPO A76 monta un validissimo pannello LCD super fluido da 6.56 pollici ad alta risoluzione perfetto per guardare tutti i video che vuoi senza compromessi.

Il super budget phone OPPO A76 è in offerta su Amazon a prezzo shock

Sotto il cofano, inoltre, trova posto un processore octa core con 4 GB di RAM che rende il telefono sempre fluido e avvia in un istante tutte le app di cui ha bisogno, mentre una batteria da ben 5000 mAh è al tuo fianco tutto il giorno per non abbandonarti mai a metà giornata.

Malgrado il prezzo molto economico, OPPO A76 monta anche un modulo fotografico doppio sul retro davvero niente male: il sensore principale da 13 MP, infatti, sfrutta la IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad alta risoluzione e registrare video di tutto rispetto.

Non perdere questa incredibile occasione ora che l’ottimo budget phone può essere tuo ad appena 199€. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e completamente gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.