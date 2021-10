OPPO A74, ottimo mid-range in forte sconto : Offerte Amazon

Lo smartphone OPPO A74 si trova in offerta su Amazon a 219,90€, con uno sconto del 27% e un risparmio effettivo di oltre 80 euro rispetto al prezzo iniziale.

La dotazione hardware dello smartphone è degna di dispositivi ben più costosi, con SoC Snapdragon 662, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, anche il display non è da meno, un pannello AMOLED da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+. Intorno ai 200 euro questo OPPO A74 rappresenta una delle scelte migliori sul mercato, a questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Il comparto fotografico è completo e versatile, con 3 fotocamere postriori: una principale da ben 48MP, un'ottica Macro e un sensore di profondità, dedicato alla modalità ritratto e al celebre effetto bokeh.

Tra le caratteristiche più interessanti di questo A74 non manca l'enorme batteria da 5.000 mAh, un volume che consente oltre 1 giorno e mezzo di utilizzo con una sola carica. Oggi è possibile acquistare l'ottimo OPPO A74 in offerta su Amazon a 219,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.