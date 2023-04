OPPO A54s, lo smartphone ECONOMICO ad appena 155€ su Amazon

Tra gli smartphone Android economici su cui ha senso investire ritroviamo OPPO A54s, un device piuttosto valido e quest’oggi al centro di una incredibile offerta su Amazon che ti lascerà a bocca aperta. Infatti, grazie a uno sconto del 33%, il device super economico di OPPO crolla ad appena 155€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Realizzato con materiali piacevoli e con un design azzeccato, lo smartphone OPPO A54s è fatto per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane: telefonare, chattare con gli amici, ascoltare la musica, guardare video, navigare in rete e molto altro ancora.

OPPO A54s costa davvero pochissimo su Amazon: mettilo subito nel carrello

Caratterizzato da un pannello HD da 6.5 pollici con tanto di fotocamera frontale ad alta risoluzione, il device di OPPO monta anche un processore octa core di tutto rispetto e una batteria da ben 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza alcun problema.

A tutto ciò si aggiunge anche un comparto fotografico davvero niente male: il modulo posteriore, infatti, è capeggiato da un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto di qualità e video ad altissima risoluzione.

Un’occasione come quella di oggi è davvero da prendere al volo, a maggior ragione quando l’offerta di Amazon include anche la consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime). Con una spesa irrisoria, appena 155€, puoi stringere tra le mani un device da utilizzare tutti i giorni senza pensieri.

