Oppo A54 5G, ora ad un ottimo prezzo sullo store Amazon

Oppo è uno tra i più massimi produttori tech del mondo, soprattutto nel settore degli smartphone. Il nuovo Oppo A54 5G è al momento disponibile sullo store online Amazon ad un ottimo prezzo di appena 170€.

Oppo A54 5G, acquistalo ora sullo store online Amazon

Oppo produce dispositivi di ottima qualità e ora potrai portarti a casa questo fantastico smartphone. Il nuovo Oppo A54 5G, infatti, è uno degli ultimi smartphone di fascia media del noto produttore cinese e vanta la presenza del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Questo grazie anche al potente processo montato a bordo. Potrai inoltre contare su 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. In caso di necessità, potrai comunque espandere tranquillamente la memoria tramite una scheda microSD.

Sulla parte frontale troverai poi uno schermo molto ampio. Si tratta di un ottimo pannello ed è inoltre dotato anche della frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e un campionamento touch pari a 180Hz. Questo ti garantirà il massimo della fluidità, durante qualsiasi operazione tu faccia. Avrai poi a disposizione ben quattro fotocamere posteriori. Nello specifico, lo smartphone dispone di un sensore principale da 48 MP, un sensore grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il nuovo Oppo A54 5G è uno smartphone davvero completo.

