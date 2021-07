OPPO a53s è lo smartphone oggi in offerta su Amazon a soli €138,89. Attraverso un ribasso del 21%, il prezzo base viene reso più conveniente. Lo sconto effettivo, infatti, ammonta a €61,10 e contribuisce a rendere il dispositivo ancora più economico.

Le specifiche tecniche di Oppo A53s: perché acquistarlo con l'offerta

Lo smartphone Oppo A53s è un dispositivo di fascia economica che però sa il fatto suo. Disponibile in colorazione Fancy Blue, attira subito lo sguardo grazie alla sua estetica curata nei minimi particolari.

Dal punto di vista tecnico, questo dispositivo monta un display LCD con ampiezza da 6,5 pollici. La risoluzione HD + è garante di una visione dei contenuti ottimizzata inoltre anche il rapporto schermo corpo non è da sottovalutare.

Al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 460 che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea. All'occorrenza, inoltre, la memoria può essere espansa ricorrendo all'utilizzo di una MicroSD.

Non è da sottovalutare la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel. Le altre due lenti consentono di scattare fotografie anche in versione macro e di profondità. Infine, la fotocamera frontale vanta una lente da 8 megapixel.

Anche la batteria è degna di nota, non è un mistero che abbia una capacità di 5000 mAh. La ricarica avviene mediante modalità veloce 18 watt così da essere sempre pronti.

In conclusione, lo smartphone è Dual SIM e monta la versione 10 di Android.

OPPO A53s è acquistabile su Amazon a soli €138,89.

