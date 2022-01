OPPO A53s è a prezzo REGALATO nell'offerta tech di Esselunga

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media sotto i 200 euro, sappiate che l'offerta tech Esselunga vede il buon OPPO A53s disponibile dal 20 gennaio al 2 febbraio al prezzo di 165 euro – si tratta di una buona occasione considerando che il device si trova su Amazon a 15-20 euro in più.

OPPO A53s è l'offerta tech di Esselunga fino al 2 febbraio

OPPO A53s è rivolto a tutti gli utenti Android attirati dal prezzo molto competitivo ma anche da una scheda tecnica che si lascia apprezzare. Il device presenta un design piuttosto classico per la fascia di prezzo con un pannello LCD da 6.5 pollici con fotocamera punch hole nell'angolo superiore sinistro con sensore da 8 MP. I tasti laterali, di sblocco e di gestione del volume, sono facilmente raggiungibili anche con una mano, mentre la personalizzazione Android basata su Android 10 offre il pieno supporto alle gesture per navigare l'OS senza compromessi.

Il retro del device vede la presenza di una fotocamera tripla con sensore principale da 13 MP accompagnato da un sensore macro da 2 MP e uno di profondità da 2 MP, mentre sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 700, 4 GB di RAM e una capiente batteria da 5000 mAh. Chi è interessato all'offerta non deve fare altro che recarsi in uno dei numerosi centri Esselunga sparsi su tutto il territorio nazionale: trovate la lista completa cliccando il link in fonte.

Le migliori offerte di oggi per Oppo A53s : tutti i prezzi

Amazon offre Oppo A53s a 191,9€, prezzo che contraddistingue ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Di seguito tutte le offerte attualmente accessibili