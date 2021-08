Oppo A53 è in promozione su Amazon a soli 139,99€. Grazie allo sconto in corso risparmi subito una quarantina di euro e acquisti uno smartphone degno di nota che non ti deluderà.

Le specifiche tecniche di Oppo A53

Oppo A53 è uno smartphone sensazionale: appartenente alla fascia economica ha tutto al posto giusto per offrirti sempre il massimo. Perfetto se sei alla ricerca di un dispositivo che ti possa accompagnare tutti i giorni, non puoi non prenderlo in considerazione. Poi in questa colorazione Mint Cream acquista persino una marcia in più.

E' dotato di un display da 6,5 pollici HD il che significa che ti godi immagini e contenuti come se fossi al cinema. Con le cornici estremamente sottili la visione sembra persino più ampia e adatta ad ogni esigenza.

Il processore viene abbinato a 4G di RAM e 64 GB di memoria che se vuoi espandi utilizzando una semplice MicroSD. Ciò significa che ti aggiri tra applicazioni, scarichi i social e conservi file senza avere mai problemi.

Non sottovalutare l'apparato fotografico costituito da una tripla fotocamera con sensore principale da 13 megapixel. In tal modo scatti foto a regola d'arte per stupire e immortalare ricordi importanti. Anche i selfie vengono modestamente bene.

Infine, per ultima ma non per importanza, hai a disposizione una batteria da 5000mAh che ti accompagna per un giorno intero fuori casa senza farti correre alla ricerca di un caricatore.

Insomma, a questo prezzo non puoi chiedere di più ed è per questo che devi acquistare Oppo A53 su Amazon a soli 139,99€. Ordinalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard hai le spedizioni gratis nei punti di ritiro.

