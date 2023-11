OPPO A38 in offerta su Amazon: tuo a soli 129€

Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon e acquista l’OPPO A38, uno smartphone con prestazioni avanzate e una fotocamera AI potenziata, a soli 129,99€ invece di 149,99€, con uno sconto del 13%.

Dotato di una potente doppia fotocamera AI da 50MP + 2MP sul retro e una fotocamera frontale da 5MP, l’OPPO A38 offre una varietà di funzioni fotografiche, tra cui modalità notte, ritratto, ultra clear, time-lapse e slow motion. Cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

Il display da 6,56″ con refresh rate di 90Hz assicura un’esperienza visiva fluida e nitida, con una protezione visiva aggiuntiva. La batteria da 5000mAh garantisce un’esperienza di lunga durata, e la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W assicura che il telefono sia sempre pronto in un attimo.

Con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB), l’OPPO A38 offre prestazioni veloci e ampio spazio di archiviazione per tutte le tue applicazioni, foto e video. Lo sblocco laterale rende l’accesso al telefono veloce e sicuro.

Questo smartphone è anche resistente agli spruzzi d’acqua con certificazione IP54, ideale per affrontare la vita quotidiana in modo sicuro. La confezione include un caricatore rapido da 33W, cavo USB Type-C, clip per estrarre la SIM, pellicola protettiva, manuale d’installazione e garanzia.

Approfitta subito del Black Friday e acquista l’OPPO A38 a un prezzo vantaggioso per un’esperienza mobile completa e senza rinunce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.