Oppo A16: uno smartphone affidabile senza pretese (-19%)

L’Oppo A16 è uno smartphone che attualmente si può acquistare con uno sconto del 19% su Amazon, ma cosa offre questo dispositivo? Iniziamo col dire che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon.it, ciò significa che è possibile usufruire di un’extra garanzia di 24+6 mesi. Inoltre, essendo un prodotto di casa Oppo, la qualità di questo device è senza dubbi e ad un prezzo vantaggioso di soli 129,99 euro, è un vero affare.

Oppo A16: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Ma andiamo nel dettaglio delle caratteristiche dell’Oppo A16. Innanzitutto, la fotocamera è tripla da 13MP AI, con una fotocamera frontale da 8MP e un LED posteriore dotato di sensore di temperatura. Grazie alla modalità Ritratto, al Panorama, al Video e al Time-lapse, questo smartphone offre un’esperienza fotografica completa e soddisfacente.

La batteria è da 5000mAh, il che significa che è possibile utilizzare il dispositivo per un lungo periodo senza dover preoccuparsi troppo di doverlo ricaricare. Inoltre, l’Oppo A16 è dotato di ricarica rapida 10W, il che significa che è possibile ricaricare il dispositivo in modo rapido e conveniente. Per quanto riguarda lo sblocco, è possibile utilizzare il riconoscimento facciale o lo sblocco con impronta laterale, il che rende l’utilizzo del dispositivo semplice e veloce.

La confezione dell’Oppo A16 include gli auricolari Jack 3.5, un cavo USB, un caricabatteria, una graffetta SIM, una cover protettiva in silicone, una guida per l’avvio e una card garanzia.

In definitiva, l’OPPO A16 è uno smartphone completo, che offre un’esperienza fotografica soddisfacente e una batteria di lunga durata. Grazie allo sconto del 19% attualmente disponibile su Amazon, questo device risulta anche un’opzione conveniente per chi cerca un nuovo smartphone senza troppe pretese, ad un prezzo conveniente di soli 129,99 euro. Se sei interessato al suo acquisto non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

