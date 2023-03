OPPO A16 da 32 GB: con sconto IMPERDIBILE su Amazon(-19%)

Il tuo smartphone è ormai datato e ne vorresti uno nuovo, di buona qualità, ma non hai proprio voglia di spendere un patrimonio? Allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questo ottimo OPPO A16 da 32 GB al prezzo imperdibile di soli 129,99 €, Potrai acquistare questo dispositivo mobile con un sostanziale risparmio solamente se ti affretti: lo sconto del 19% potrebbe terminare a breve.

Questo smartphone è provvisto di un buon comparto fotografico composto, nello specifico, di una tripla fotocamera principale da 13 MP AI, una fotocamera frontale da 8 MP e LED posteriore con sensore di temperatura. Con il tuo nuovo smartphone del marchio OPPO potrai usufruire della modalità Ritratto, Panorama, Video e Time-lapse.

Grazie alla presenza di un’ottima batteria da 5000 mAh con ricarica rapida 10 W, il tuo cellulare ti offrirà un’esperienza di lunga durata e potrai usufruire, inoltre, di due tipologie di sblocco, quali il riconoscimento facciale e lo sblocco utilizzando l’impronta laterale. Insieme a questo ottimo smartphone, incluso nel prezzo scontato, avrai anche gli auricolari Jack 3.5, il cavo USB, il caricabatteria, la graffetta per la SIM, la cover protettiva in silicone, l’utilissima guida per l’avvio e la Card Garanzia.

Estremamente sottile e leggero, con i suoi 190 grammi di peso e 8,4 mm di spessore, l’OPPO A16 sarà tuo con extra garanzia (24+6 Mesi) solo se Venduto e Spedito da Amazon. Provvisto di un display da 6,52″, memoria RAM da 3 GB e ROM da 32 GB espandibile, questo dispositivo mobile è caratterizzato sicuramente da qualità/prezzo ottimi, soprattutto se l’acquisterai approfittando subito dello sconto del 19%.

Tuttavia, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare. Quindi affrettati: corri su Amazon e concludi il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questo fantastico OPPO A19, dal colore estremamente elegante di blu perlato, al prezzo imperdibile di soli 129,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.