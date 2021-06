Cinque città italiane, un solo obiettivo: togliere dalle strade il più alto quantitativo di plastica possibile in un solo giorno: lo scorso 5 giugno, OPPO Italia e Plastic Free hanno permesso al World Environment Day di avere un significato tutto speciale in Italia. Sono ben 10 le tonnellate di plastica rimosse in una sola giornata.

OPPO Italia e Plastic Free: un gran successo al World Environment Day

Tantissima plastica, che ora sarà smaltita direttamente dalle aziende locali di rifiuti, presenti in ognuno dei comuni italiani parte di questa eccezionale iniziativa. Milano, Vicenza, Genova, Pesaro e Lecce: da nord a sud, i volontari di OPPO – dipendenti e fan del brand – si sono dati appuntamento per rendere la città un posto un po' più libero dalla plastica. Lo scorso 5 giugno è stato un successo, un World Environment Day che in Italia ha avuto grande impatto.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia commenta con entusiasmo:

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con una realtà giovane e affermata sul territorio nazionale come Plastic Free Odv Onlus, in occasione del World Environment Day. La protezione ambientale e la sostenibilità rappresentano infatti degli obiettivi fondamentali per OPPO, che già da tempo ha intrapreso diverse iniziative durature e concrete per promuove un impatto positivo sul nostro Pianeta.”

Naturalmente, l'impegno del colosso cinese in ambito green non si è unicamente concretizzato con questa manifestazione, è ben più ampio: dal riutilizzo di materie prime durante la realizzazione dei suoi prodotti (incluse le confezioni di vendita) alla progressiva riduzione di emissioni indirette di gas serra.

Tutti possiamo fare la differenza, dai colossi come OPPO a te, che quotidianamente eviti gli sprechi e differenzi correttamente i tuoi rifiuti.

