OpenSignal: il 5G di TIM è il più veloce, ma WINDTRE insegue

OpenSignal ha pubblicato il rapporto sulla qualità della rete 5G in Italia prendendo in considerazione i dati raccolti dal 1° luglio del 2021 al 28 settembre del 2021. La valutazione di OpenSignal sul 5G in Italia interessa tutti e quattro i principali operatori telefonici del nostro Paese: TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad.

Durante i test ci si è focalizzati su sette parametri scelti per valutare a 360° la qualità della rete 5G, la disponibilità del segnale, la velocità della rete (in download e upload), la qualità della connessione in ambito multimediale (per giocare) e per la fruizione di contenuti multimediali.

Il rapporto di OpenSignal sul 5G in Italia premia TIM

WINDTRE si aggiudica il primo posto in due categorie piuttosto importanti: disponibilità e distribuzione del segnale 5G. Se comparato con gli altri operatori mobile, si scopre che gli utenti WINDTRE sono connessi al 5G circa 4 volte in più rispetto a quelli dei competitor, segno che i piani di sviluppo dell'azienda stiano dando i frutti sperati.

TIM è invece il campione assoluto per quanto riguarda la velocità di download e upload sul 5G. L'operatore italiano, infatti, arriva fino a 273.7 Mbps di download e 23.9 Mbps in upload, mentre le altre aziende sono quasi sempre distaccate di molti punti – il divario si nota maggiormente valutando la velocità di download dove tra TIM e Vodafone (la seconda in classifica) ci sono circa 150 Mbps di differenza.

Per quanto riguarda gli altri fattori, ovvero l'esperienza di visione di contenuti video, giocare e la qualità audio della voce, Iliad, TIM, e Vodafone sono le aziende che se la cavano meglio. Nei prossimi mesi la tabella potrebbe andare incontro a importanti cambiamenti: tutti gli operatori sono impegnati nello sviluppo della rete 5G con ingenti investimenti.