Il primo orologio intelligente di OnePlus è arrivato con la serie OnePlus 9 il 24 marzo 2021. Questo dispositivo è dotato di un display AMOLED da 326 PPI, supporta la frequenza cardiaca e il rilevamento dell’ossigeno nel sangue. Non di meno, gode del tracking via GPS, dell’NFC, del Bluetooth 5.0 e di un motore lineare. Per il suo prezzo, questo dispositivo costa 999 yuan ($ 152).

OnePlus Watch: analizziamolo a fondo

Raymond Z., il product manager di OnePlus Watch, ha recentemente rivelato che questo orologio supporterà la funzione di visualizzazione Always-On tramite un aggiornamento OTA in futuro.

Il product manager afferma inoltre che la batteria ad alta capacità da 402 mAh è uno dei migliori aggiornamenti di questo dispositivo. Assicura un’autonomia fino a 14 giorni. Inoltre, l’orologio utilizza RTOS invece di Wear OS di Google. Il suo scopo principale è ridurre il consumo di energia e migliorare la durata della cella energetica.

La maggior parte degli smartwatch attuali utilizza uno schermo con frequenza di aggiornamento di 30 fps. Tuttavia, il product manager ha rivelato che con l’aiuto del team tecnico, OnePlus Watch è ottimizzato per ottenere una frequenza di aggiornamento di 50 fps. Questa è quasi la stessa frequenza di aggiornamento (60Hz) di molti smartphone del settore.

Questo orologio utilizza la soluzione con processore a tre chip ST32 + Apollo 3 + Cypress. Il primo ha forti capacità di elaborazione ed è responsabile della visualizzazione dello schermo. Inoltre, il chip a bassa potenza dell’Apollo 3 controlla più sensori e serve per monitorare a lungo i dati sanitari. Per quanto riguarda il chip Cypress, questo è un processore che serve per la comunicazione professionale e per la funzione di connessione via Bluetooth. Lavorano tutti insieme per massimizzare l’efficienza del sistema e riducono il consumo di energia assicurando che lo schermo funzioni ad un frame rate elevato.

Questo orologio ha un microfono e un altoparlante e supporta la resistenza all’acqua IP68. Il responsabile del prodotto afferma che quando l’orologio è immerso in acqua, la vibrazione attraverso l’altoparlante aiuta a drenare l’acqua dall’apertura. Inoltre, il dispositivo ha anche 4 GB di spazio di archiviazione, 2 GB possono essere utilizzati dall’utente e può memorizzare circa 500 brani.

Per gli utenti che desiderano cambiare i loro cinturini personalizzati, il responsabile della compagnia ha dichiarato che la larghezza del cinturino di questo orologio è quella classica standard da 22 mm.

