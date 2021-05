OnePlus Watch verrà lanciato in una speciale edizione in lega di cobalto il 14 maggio. Di fatto, l’annuncio è arrivato pochissime ore fa con un comunicato da parte della compagnia cinese.

OnePlus Watch in lega di Cobalto: wow!

La notizia è stata condivisa dalla società sul suo account ufficiale Weibo, un sito di microblogging cinese, che ha anche condiviso un poster promozionale che spoilera l’arrivo dell’imminente edizione limitata.

La nuova variante speciale in lega di cobalto di OnePlus Watch cinese è stata appena svelata online e verrà lanciata il 14 maggio 2021.

Per chi non lo sapesse, gli smartwatch dell’azienda attualmente in vendita sono realizzati in acciaio inossidabile 316L e hanno una forma tonda. Il display è un pannello AMOLED da 1,39 pollici e il Watch ha uno spessore di 10,9 mm e un peso di 76 grammi.

Ma ora, la nuova edizione limitata dell’orologio presenterà una copertura in vetro zaffiro, ma arriverà anche in acciaio inossidabile 316L e con un telaio in lega di cobalto nel mezzo. Guardando i poster delle immagini, la cornice rotonda sfoggerà una verniciatura dorata rispetto alle versioni standard e sarà anche abbinata a cinturini in pelle e gomma fluorurata. Non di meno, l’azienda spedirà questa edizione speciale anche in una scatola di nuova concezione.

Sfortunatamente, OnePlus deve ancora annunciare ulteriori dettagli in merito alla nuova variante dell’orologio in arrivo. Ma è probabile che abbia specifiche simili alla variante standard; troveremo un processore STM32, abbinato a 1 GB di RAM e 4 GB di memoria interna. Il dispositivo offrirà fino a 14 giorni di autonomia (anche se poi nella vita reale l’utilizzo concreto è di circa 10/12 giorni) e supporterà funzionalità come il rilevamento del livello di ossigeno presente nel sangue, il posizionamento GPS, il monitoraggio del sonno e del battito cardiaco.

