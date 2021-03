Sbuca la prima immagine raffigurante il nuovo OnePlus Watch, il render è stato pubblicato dal profilo Twitter di Unbox Therapy e successivamente ricondiviso dall’account ufficiale di OnePlus, a certificare la veridicità dell’immagine.

Analizzando il render scopriamo che il primo smartwatch OnePlus è dotato di un quadrante circolare, con due tasti lungo il profilo destro. La cassa sembra realizzata in metallo con un’elegante finitura opaca, mentre il cinturino in silicone ha un sistema di aggancio che ricorda molto Apple Watch.

Watch out! We've got a lot more to show on March 23 👀 https://t.co/xpsgV8hk9k — OnePlus 5 (@oneplus) March 19, 2021

Il design generale del dispositivo strizza l’occhio alla gamma Galaxy Watch Active di Samsung, a metà strada tra uno sportwatch e un elegante orologio adatto ad ogni occasione.

Il tweet che ha rivelato il design di OnePlus Watch non ci comunica alcuna informazione riguardo alle specifiche tecniche dello smarwatch. Secondo i rumors delle scorse settimane, OnePlus Watch dovrebbe integrare una memoria interna da 4GB per l’archiviazione di file e brani musicali e resistere all’acqua grazie alla certificazione IP68. Non mancano diversi sensori per monitorare il sonno, il battito cardiaco e i livelli di saturazione del sangue e sarebbe confermata la compatibilità con la ricarica rapida Warp Charge.

Inoltre la società cinese non ha scelto WearOS come sistema operativo, ma preferisce affidarsi ad un software sviluppato in casa, siamo curiosi di scoprirne le funzionalità in sede di presentazione ufficiale. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno, il lancio globale dello smartwatch è in programma per il prossimo 23 merzo, data di presentazione dei nuovi OnePlus 9, 9 Pro e 9R.

Smartwatch