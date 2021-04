OnePlus Watch riceve in queste ore il primo aggiornamento del firmware che svela le nuove funzionalità imminenti davvero innovative; intanto lo ricordiamo per chi non lo sapesse, che il marchio cinese ha lanciato l’orologio smart durante ll’evento di lancio della serie OnePlus 9 a fine marzo.

OnePlus Watch: quali sono le novità in arrivo con l’update?

Il dispositivo indossabile ha ricevuto recensioni negative a causa di problemi persistenti e funzionalità mancanti. La compagnia sta ora cercando di risolvere alcuni di quelli con il primo aggiornamento del firmware.

Dopo aver rilasciato la nuova Open Beta e gli aggiornamenti stabili per i suoi smartphone di punta, l’azienda sta ora lanciando il primo aggiornamento del firmware per OnePlus Watch. Questo aggiornamento viene fornito con la versione firmware B.40.

Secondo il log delle modifiche ufficiale, l’ultima release del software apporta miglioramenti alle prestazioni del GPS, introduce il monitoraggio delle attività (camminata, corsa) e la funzione di risveglio. Si dice anche che sia dotato di ottimizzazioni per il monitoraggio della frequenza cardiaca e all’algoritmo della sincronizzazione delle notifiche.

Infine, il nuovo udpate corregge anche alcuni bug noti, abilita le icone delle app di notifica per le app utilizzate più di frequente e migliora la stabilità del sistema.

OnePlus Watch Firmware Version B.40 Changelog ufficiale

Prestazioni GPS migliorate;

Precisione migliorata del rilevamento dell’attività (camminata e corsa);

Algoritmo di monitoraggio della frequenza cardiaca ottimizzato;

Icone delle app di notifica abilitate per le app utilizzate più di frequente;

Funzione di sollevamento per sveglia migliorata;

Algoritmo di sincronizzazione delle notifiche ottimizzato;

Risolti alcuni bug noti;

Stabilità del sistema migliorata.

Nello stesso post della community di OnePlus, l’azienda rivela anche alcune delle funzionalità imminenti per l’orologio OnePlus. Queste funzionalità includono AOD, controllo dell’otturatore della fotocamera, quattro lingue aggiuntive, oltre 110 modalità di allenamento e un quadrante AI.

Funzionalità imminenti di OnePlus Watch

Display sempre attivo;

Verrà aggiunto il controllo remoto della fotocamera degli smartphone Android (telefoni Android con Android 6.0 Marshmallow e versioni successive) da OnePlus Watch;

Sarà introdotto il formato dell’ora di 12 ore;

Aggiunte 4 lingue: tedesco, italiano, spagnolo e polacco;

Verranno abilitate tutte le 110+ modalità di allenamento;

Sarà abilitato il quadrante AI.

Detto questo, il primo aggiornamento del firmware per l’orologio OnePlus è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada per ora. Sarà disponibile in più regioni nei prossimi giorni.

OnePlus

Smartwatch