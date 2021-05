La scorsa settimana, OnePlus ha annunciato che avrebbe rilasciato il OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition in Cina nella giornata del 24 maggio. Come da programma, poche ore fa l'azienda ha presentato ufficialmente questa edizione speciale del suo primo smartwatch nel suo Paese d'origine.

OnePlus Watch Cyberpunk Edition: le caratteristiche

L'orologio OnePlus Cyberpunk 2077 Limited Edition è identico al gadget originale in termini di specifiche. Differisce solo per quanto riguarda l'aspetto e il prezzo di vendita.

L'orologio in edizione speciale è ispirato al popolare videogioco Cyberpunk 2077. Questo wearable avrebbe dovuto vedere la luce insieme al flagship OnePlus 8T. Tuttavia, il rilascio dello smartwatch è stato ritardato per motivi sconosciuti.

L'orologio è dotato di lunetta e cinturino con dettagli gialli. Quest'ultimo ha persino il marchio “Cyberpunk“. Inoltre, il dispositivo indossabile presenta un'interfaccia utente basata su Cyberpunk 2077, con quadranti e bootanimation a tema. Stranamente, l'animazione iniziale menziona “Android“. Per coloro che non lo sanno, OnePlus Watch esegue un RTOS (sistema operativo in tempo reale) personalizzato.

Ancora più importante, questa versione speciale dello smartwatch viene fornita con un supporto-caricatore progettato a forma di “mano di Johnny Silverhand”, il popolare personaggio interpretato dall'attore Keanu Reeves nel videogame Cyberpunk 2077.

Ultimo ma non meno importante, il gadget ha un prezzo di ¥ 1.299 (202 dollari circa). Per fare un confronto, il normale OnePlus Watch e il OnePlus Watch Cobalt Limited Edition sono venduti rispettivamente a ¥ 999 ($ ​​156) e ¥ 1.599 ($ ​​249).

Lo smartwatch è già in preordine e sarà disponibile per l'acquisto il 1 ° giugno nel mercato d'origine. Al momento, non ci sono notizie ufficiali sulla disponibilità di questo dispositivo indossabile al di fuori della Cina continentale. Sappiamo che arriverà anche una versione dedicata a Harry Potter, ma per ora non ci sono ulteriori dettagli a riguardo.

