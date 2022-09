OnePlus Watch a 59€: su eBay è FUORI TUTTO pazzesco

Un’occasione pazzesca, quella attualmente attiva su eBay. Il celeberrimo OnePlus Watch puoi portarlo a casa a 51€ circa appena, ma solo se sarai velocissimo e ne approfitterai al volo. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Te l’accaparri a 59€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

OnePlus Watch è in gran sconto su eBay

Un wearable premium anche nel design. Elegante e raffinato, l’eccezionale display AMOLED è ben custodito all’interno della cassa rotonda. Altissima la visibilità in ogni contesto di luce ambientale, puoi sfruttare il suo potenziale per controllare dal polso le notifiche in arrivo sullo smartphone al quale lo avrai abbinato in Bluetooth.

Se ti arriva una telefonata, basta un pulsante per rispondere direttamente dall’orologio: non occorre prendere il telefono, potrai parlare in vivavoce, mantenendo le mani libere.

Perfetto come alleato per lo sport, grazie a un sacco di modalità sportive dedicate, è l’ideale per controllare anche la tua salute. Battito cardiaco, controllo dell’ossigeno nel sangue e non solo.

Come approfittare dello sconto

Un wearable spettacolare, l’eccezionale OnePlus Watch. Smartwatch super premium a prezzo piccolissimo su eBay adesso. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.