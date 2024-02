OnePlus Watch 2, l'attesa è finita: presentazione il 26 febbraio

Solo pochi giorni ci separano dalla presentazione ufficiale di OnePlus Watch 2, che l’azienda cinese mostrerà al pubblico in occasione del Mobile World Congress 2024 a Barcellona e precisamente il giorno 26 febbraio.

Con questo nuovo modello, OnePlus mira a guadagnarsi il titolo di Miglior Smartwatch di fascia alta dell’anno, puntando su una potente batteria che assicura una durata senza rivali sul mercato.

Cosa dobbiamo aspettarci da OnePlus Watch 2

OnePlus comprende l’importanza di uno smartwatch nella vita quotidiana e la sua autonomia rappresenta un dettaglio fondamentale. Con una durata della batteria fino a 100 ore in modalità Smart, OnePlus Watch 2 garantisce un’esperienza utente eccezionale e stabilisce nuovi standard nell’industria. Non si tratta solo di un orologio smart, ma di un dispositivo sofisticato. Caratterizzato da un design curato nei minimi termini, vanta una robusta scocca in acciaio inossidabile ed un quadrante in cristallo di zaffiro che unisce eleganza senza tempo e resistenza.

Traendo ispirazione dalle linee a forma di K apprezzate su OnePlus 12, il Watch 2 introduce un elegante quadrante circolare che si rifà al look della fotocamera a bordo del sopracitato smartphone, con cui crea una combo a dir poco perfetta. Disponibile nelle varianti Black Steel e Radiant Steel, quest’orologio è un puro concentrato di stile. Se a quanto appena detto aggiungiamo una serie di funzionalità avanzate in esclusiva, capiamo di non essere al cospetto di un semplice ritorno ma emerge chiaramente l’intenzione di ridefinire il concetto di qualità nel settore dei wearable.

Non resta altro che attendere il 26 febbraio quando, al MWC 2024 di Barcellona, saranno finalmente svelati maggiori particolari su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di OnePlus Watch 2.