OnePlus V Fold senza segreti: tutte le specifiche trapelate in rete

In queste ore sono trapelate in rete le caratteristiche tecniche del nuovissimo OnePlus V Fold prossimo al debutto. IL terminale sarà un flagship eccezionale con un comparto hardware da primo della classe e sistema fotografico di altissimo livello coadiuvato da software Hasselblad. Fra le altre cose ci aspettiamo uno schermo interno da 7,8 pollici, il supporto alla ricarica rapida da 67W e molto altro ancora. Scopriamo tutte le specifiche complete di seguito.

OnePlus V Fold sarà un foldable di punta

Pochissimi giorni fa abbiamo dato una prima occhiata al design del foldable di OnePlus grazie ad un noto insider del web che ha condiviso una foto in rete. Adesso invece, grazie ad un altro rumor emerso sul web, scopriamo quali saranno le specifiche tecniche del dispositivo. Non di meno, scopriamo che verrà annunciato (per il momento solo in Cina, ma non ci sono conferme ufficiale in merito) ad agosto. Steve Hemmerstoffer ha dichiarato che OnePlus V Fold sarà dotato di uno schermo esterno AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, mentre all’interno troveremo un pannello AMOLED da 7,8 pollici 2K da 120 Hz. Le cornici saranno sottili e il form factor invece, somiglierà a quello del Galaxy Z Fold4 di Samsung.

Sul fronte fotografico invece, citiamo la configurazione con tre sensori con main camera da 48 Megapixel, ultrawide da 48 Mega e teleobiettivo da 64 Mpx. Sconosciuti ad oggi i dettagli dello zoom ottico ma sicuramente ci sarà il software di Hasselblad sulle lenti. Anteriormente ci aspettiamo una selfiecam da 32 Megapixel, mentre la camera del grande display da 8 pollici sarà da 20 Mpx. Citiamo alla fine il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 16 GB di memoria e 256 GB di storage. La batteria dovrebbe essere da 4800 mAh con fast charge via cavo da 68W. Dulcis in fundo, OxygenOS 13.1 basata su Android 13. Nelle notizie correlate vi segnaliamo che OnePlus 11 5G si trova a soli 892,47€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

