OnePlus V Fold: ecco come sarà il suo design (FOTO)

Dai render appena trapelati in rete possiamo farci un’idea di come sarà il primo foldable del marchio cinese di Pete Lau. Stiamo parlando del famigerato OnePlus V Fold; ma cosa sappiamo ad oggi?

In primo luogo dobbiamo ribadire che il device ci arriva per gentile concessione dell’informatore Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) che ha collaborato con il portale di SmartPrix per creare un render CAD verosimile del primo prodotto pieghevole del marchio. Stando a quanto si legge in rete sul sito della compagnia, il debutto della suddetta ammiraglia potrebbe essere previsto per agosto di quest’anno. Unitamente al Fold, l’azienda ha registrato – presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) anche un device flip.

OnePlus V Fold: le caratteristiche

Dai rendering CAD emersi in rete possiamo vedere come sarà fatto il device del colosso cinese di Pete Lau; notiamo un form factor molto simile a quello del Galaxy Z Fold di Samsung. In primo luogo, lo schermo esterno ha un foro per la selfiecam posto nell’angolo in alto a sinistra, le cornici sono contenute e circondano tutti gli schermi e sembra esserci un ottimo rapporto screen-telaio. Dai render poi, vediamo che OnePlus V Fold sembra alquanto sottile. La back cover sembra essere realizzata in pelle nera e il modulo fotografico richiama quello del flagship OnePlus 11 5G. A proposito, questo device si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 848,84€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, l’importo del gadget si potrà dilazionare in comode rate con Cofidis e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Notiamo poi il marchio Hasseblad e il solito slider per le notifiche. Non mancano le due griglie per gli speaker, i pulsanti per il bilanciere e la classica porta USB Type-C. Voi cosa ne pensate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.