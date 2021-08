OnePlus, nella serata di ieri, ha pubblicato un tweet corredato di video. Era un teaser, il tesser di uno smartphone pieghevole in arrivo proprio l'11 agosto 2021: lo stesso giorno in cui è previsto il Samsung Galaxy Unpacked 2021 estivo. Era chiaramente uno scherzo, ma non molti utenti non l'hanno capito e Pete Lau è dovuto intervenire, spiegandolo.

OnePlus prende in giro Samsung, ma a cascarci sono gli utenti

Un tweet fatto molto bene, con una clip che mostra un pieghevole (o uno smartphone a due schermi) sul display del quale si vede una galassia.

Peccato però che sono stati in moltissimi a pensare che OnePlus fosse impazzita e avesse deciso di lanciare il suo primo pieghevole nel momento peggiore: nello stesso giorno del mega evento Samsung, dedicato anche ai suoi nuovi foldable.

Una pioggia di risposte al tweet, molte delle quali da parte di utenti un po' spaesati. Alla fine, è dovuto intervenire il CEO della compagnia, lo stesso Pete Lau a spiegare che – assolutamente – si trattava di uno scherzo.

Davanti a un utente che chiede a OnePlus se ha “dimenticato” l'evento Samsung, con toni un po' aggressivi, Lau è stato lapidario:

“è letteralmente uno scherzo per fare pubbliche relazioni? Credi che non sappiamo esattamente quando e a che ora la concorrenza presenta nuovi smartphone e quindi abbiamo messo casualmente una “galassia” sul display?”

Insomma, ero uno scherzo, ma stranamente lo hanno capito in pochi. Ci è cascato anche qualche blog, che ha riportato di un “evento” OnePlus previsto per oggi.

