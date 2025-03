OnePlus prossima al lancio di un nuovo smartwatch molto più compatto

Negli ultimi anni, OnePlus ha ampliato la sua gamma di smartwatch, ma i suoi modelli si sono sempre contraddistinti per dimensioni generose. Questo scenario potrebbe presto cambiare: un nuovo teaser suggerisce infatti l’arrivo di uno smartwatch OnePlus più compatto.

Un nuovo smartwatch OnePlus all’orizzonte?

Secondo il leaker Abhishek Yadav su X, il nuovo OPPO Watch X2 Mini verrà lanciato a livello globale con il marchio OnePlus. OPPO ha già anticipato l’arrivo del dispositivo sul suo profilo ufficiale Weibo, mostrando un design dorato e descrivendolo come “puro e splendente, luminoso come l’oro". Il teaser mette in risalto un quadrante rotondo e un’estetica premium, anche se le specifiche complete non sono ancora state rivelate.

Stando alle indiscrezioni, Watch X2 Mini sarà dotato di una cassa da 43 mm e di un cinturino da 18 mm, dimensioni inferiori rispetto a quelle del OnePlus Watch 3, che ha una cassa da 47 mm. Questo suggerisce che OnePlus voglia rivolgersi a un pubblico che preferisce smartwatch più compatti, anche se non è chiaro se il modello manterrà tutte le funzionalità della versione più grande.

Immagini

Anche il cambio nome non sorprende, dato che OnePlus ha già adottato la strategia di rebranding degli smartwatch OPPO per i mercati globali. Il OnePlus Watch 3, attualmente in preordine, è una versione ribrandizzata dell’OPPO Watch X2, con cui condivide hardware e sistema operativo Wear OS 5. Non è escluso che il nuovo X2 Mini possa debuttare come OnePlus Watch 3 Mini.

Se le indiscrezioni di Yadav saranno corrette, presto dovrebbero emergere ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche, l’autonomia e la disponibilità del dispositivo. OnePlus potrebbe essere già al lavoro per un lancio ufficiale nelle prossime settimane.