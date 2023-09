OnePlus Pad Go: un nuovo tablet low-cost è in arrivo

Da qualche tempo, il colosso cinese di Pete Lau ha lanciato sul mercato il suo primo tablet consumer; si chiama OnePlus Pad, è un vero gioiello. Vi segnaliamo che al momento è introvabile da noi in Italia (sul sito di Amazon), ma tornerà presto pronto all’acquisto. Intanto però, oggi scopriamo che l’azienda intende lanciare presto un nuovo modello pensato per la fascia bassa del mercato; si chiamerà “OnePlus Pad Go” e arriverà nei prossimi mesi in commercio. Lo rivela un nuovo rapporto fornito da Android Authority.

OnePlus Pad Go: tutto quello che sappiamo ad oggi

Stando alle indiscrezioni trapelate online dall’insider @1NormalUsername , oggi scopriamo che un nuovo tablet OnePlus avente numero di modello OPD2304 è attualmente in lavorazione. L’insider ha rivelato l’esistenza del tablet stesso suggerendo che è apparso anche nei forum di tecnologia. Subito dopo la pubblicazione, il post è stato cancellato.

Un’altra prova della sua esistenza la possiamo notare all’interno del database all’interno del BIS (Bureau of Indian Standards). Da questo sito si scopre che il tablet dispone del numero di modello OP2304 ma c’è anche una variante (forse quella con il modulo Cellular LTE) con numero di modello OP2305. Segnaliamo che anche il sito cinese 3C riporta l’apparizione di un tablet OPPO con un numero di riferimento analogo. Questo tuttavia, potrebbe riferirsi all’OPPO Pad Air 2 e potrebbe rimanere un’esclusiva per il mercato cinese.

Sul fronte delle specifiche tecniche invece, non sappiamo nulla; probabilmente sarà meno potente dell’originale OnePlus Pad alimentato dal processore Dimensity 9000 di MediaTek, coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di storage su memorie UFS 3.1 e schermo 2K da 11,61 pollici con refresh rate da 144 Hz e tecnologia LCD IPS. La batteria è da 9510 mAh con fast charge via cavo da 67W. La skin è Android 13 con skin OxygenOS 13.1.

Intanto, se volete un prodotto della compagnia cinese, vi segnaliamo che OnePlus 11 5G costa solo 849,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.