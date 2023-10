OnePlus Pad Go: il nuovo tablet low-cost è in arrivo

In queste ore apprendiamo interessantissimi dettagli inerenti il prossimo tablet low-cost del colosso cinese di Pete Lau; OnePlus Pad Go è in arrivo e sarà un dispositivo veramente eccezionale. Da una fuga di notizie scopriamo che presenterà un processore Helio G99 di MediaTek, una batteria da 8000 mAh e molto altro ancora. Il debutto dello stesso è previsto per il 6 ottobre, in alcuni mercati chiave. Ancora non sappiamo se e quando verrà annunciato da noi, pertanto occorre restare connessi in attesa di nuove informazioni.

OnePlus Pad Go: tutto quello che sappiamo

Le informazioni su OnePlus Pad Go ci arrivano grazie alle pagine ad una fuga di notizie emersa su X (Twitter) poche ore fa; un insider avente nickname “OneNormalUsername” ha rivelato che il tablet low-cost della compagnia vanta due numeri di modello: OPD2305 e OPD2304. Questo ci fa capire che il device arriverà sia con la sola connettività Wi-Fi che con il modulo Cellular aggiuntivo.

Fra le altre cose scopriamo che ci saranno 8 GB di RAM a bordo e ben 256 GB di memoria interna su storage UFS 2.2. Il chipset dovrebbe essere il SoC Helio G99 di MediaTek ma potrebbe esserci anche una variante con 128 GB di memoria. La batteria invece, sarà da 8000 mAh. Questo tablet dovrebbe competere con il futuro Galaxy Tab A9 di Samsung, previsto per il lancio nei giorni a venire. Infine, OnePlus Pad Go si ricaricherà mediante USB Type-C. Ci saranno due fotocamere, una davanti e una dietro, da 8 Megapixel. Lo schermo sarà un pannello LCD da 11,35 pollici con risoluzione 2,4K e aspect ratio di 7:5. Non mancheranno speaker stereo con Dolby Atmos. Sul fronte del software citiamo Android 13 e skin OxygenOS 13.2.

Nelle notizie correlate invece, vi consigliamo OnePlus 9 5G che costa solo 359,00€ su Amazon: correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.