OnePlus Open: il foldable arriverà in due colorazioni

Stando a quanto si apprende in rete, sembra che OnePlus Open, il primo foldable della compagnia cinese, arriverà in due colorazioni. A dirlo, un nuovo report emerso online in queste ore.

Andiamo con ordine: il colosso asiatico di Pete Lau si sta preparando a svelare quello che sarà il suo primo grande foldable, ovvero uno smartphone pieghevole di nuova generazione. Si chiamerà “OnePlus Open” (nome provvisorio non ancora confermato, prendetelo con “un pizzico di sale”) e sarà dotato di specifiche all’avanguardia. Secondo alcune recenti indiscrezioni, verrà introdotto nel terzo trimestre di quest’anno e sarà disponibile all’acquisto in due sole colorazioni.

Secondo quanto rivela l’insider Max Jambor su Twitter/X, leggiamo che OnePlus Open potrebbe sfidare apertamente il Galaxy Z Fold 5 di Samsung; in poche parole sarà un device pieghevole “a libro”. Sotto la scocca, il dispositivo sudcoreano presenta il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di memorie RAM.

#OnePlusOpen might be the first real globally available competitor to Samsungs newly launched #GalaxyZFold5 – the new performance beast will be available in two colors: Voyage Black and Emerald Eclipse

— Max Jambor (@MaxJmb) August 22, 2023