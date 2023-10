OnePlus Open è UFFICIALE: tutte le caratteristiche complete

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni e rumors, finalmente OnePlus ha presentato il suo primo smartphone pieghevole; si chiama OnePlus Open ed è un device senza compromessi che mira a conquistare il settore grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia e ad un comparto fotografico di punta, co-sviluppato insieme ad Hasselblad.

OnePlus Open: caratteristiche complete

Riportiamo di seguito le parole di Kinder Liu, presidente e COO del marchio:

“La parola ‘Open’ non rappresenta solo il nuovo fattore di forma pieghevole, ma anche la nostra apertura nell’esplorare nuove possibilità rese possibili da soluzioni tecnologiche all’avanguardia presenti sul mercato. OnePlus Open offre hardware senza eguali, innovative funzionalità software e servizi costruiti appositamente, continuando a rispecchiare la filosofia ‘Never Settle’ di OnePlus. Con il lancio di Open, siamo entusiasti di portare un’esperienza di flagship pieghevole senza compromessi agli utenti di tutto il mondo. Questo sarà un vero flagship destinato a rivoluzionare il mercato dei dispositivi pieghevoli”.

Design

Partiamo dal design di questo prodotto; l’estetica è sicuramente una delle caratteristiche principali del foldable: minimal al punto giusto ma anche elegante e sofisticata. Lo smartphone è realizzato in vetro opacizzato che brilla con la luce creando meravigliosi giochi di luce; è disponibile in Emerald Dusk. Il dispositivo presenta, sul frame laterale, l’iconico slider per le notifiche che ritroviamo nei flagship del marchio. Per quanto concerne lo spessore, questo dispositivo è “spesso” solo 5,8 mm da aperto; praticamente è sottilissimo, ma anche leggero e compatto. Non di meno, ha un peso di soli 245 grammi. Ovviamente non dovete pensare che sia un gadget “fragile”, anzi: è robusto, nonostante tutto e ha una cerniera Flexion a goccia d’acqua brevettata che resiste a un milione di piegature e ha permesso l’inserimento di tantissimo hardware di prim’ordine sotto la scocca.

Fotocamere

Sul fronte fotografico c’è un sistema foto-video di punta: la lente principale è dotata di un sensore Sony LYTIA-T808 “Pixel Stacked” da 48MP con OIS al seguito, ma c’è perfino una lente periscopica da 64 Mpx con zoom ottico 6X e OIS. Completa la dotazione anche un’ultrawide da 48 Mpx con autofocus. Dulcis in fundo, abbiamo una selfiecam da 32 Mpx sul pannello posteriore e una da 20 all’interno.

Parliamo un attimo della tecnologia “Dual-Layer Transistor Pixel”: in poche parole, si tratta di un’architettura di pixel ridisegnata che aumenta la quantità di luce assorbita all’interno di uno spazio fisico di piccole dimensioni. I pixel non sono affiancati ma vengono sovrapposti in due strati. Così facendo, si ha una significativa espansione della capacità di luce. Non mancano poi le classiche modalità di Hasselblad per realizzare immagini degne di nota: quella più iconica è la “Portrait Mode” che funziona bene anche in condizioni di luce avverse.

Display

Il display principale è un AMOLED ProXDR da 7,82″ (quando aperto) con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz che si apre e aumenta la sua diagonale. Il pannello posteriore invece, è da 6,31 pollici con aspect ratio di 20:09, luminosità di picco di 2800 nit, refresh rate a 120 hz e molto altro ancora. Viene protetto dal Ceramic Guard. Entrambi supportano la riproduzione video Dolby Vision e ci sono speaker spaziali su tutta la scocca (nello specifico ne troviamo tre) con Dolby Atmos al seguito.

Software e Hardware

Dulcis in fundo, citiamo la skin OxygenOS che è arrivata alla sua versione 13.2; non mancano le gestures pensate appositamente per questa tipologia di prodotto; con Open Canvas infatti, si potrà usufruire di un multitasking di livello “pro” grazie ad un multi-windows e allo split screen. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage su memorie UFS 4.0, mentre la batteria è da 4805 mAh con fast charge SuperVOOC da 67W che carica il device da 0 al 100% in soli 42 minuti. OnePlus Open supporta il Wi-Fi 7 e il Dual 5G.

Promozioni

Viene venduto ad un prezzo speciale di 1849,00€ nella colorazione Emerald Dusk. Se lo preordinate (entro il 26 ottobre) avrete in omaggio gli auricolari OnePlus Buds Pro 2, uno sconto del 10% per studenti, possibilità di pagare in tre comode rate. Se lo ordinerete dal 27.10 al 30.11 invece, riceverete in omaggio gli auricolari OnePlus Pro 2R. Infine, sappiate che avrete la possibilità di usufruire di sconti speciali per l’acquisto di gadget correlati, tablet compresi.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il top di gamma di inizio anno, OnePlus 11 5G, costa solo 788,49€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

