OnePlus Nord è in offerta su Amazon a soli 367,58€. Il ribasso del 23% produce uno sconto effettivo di 112,50€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Uno smartphone e le sue specifiche: OnePlus Nord

Elegante, semplice e lineare, OnePlus Nord è uno smartphone che si fa notare. Oggi è disponibile nella sua colorazione Ash Grey che gli dona una marcia in più.

Con un display ampio 6,44 pollici, questo dispositivo offre una visione dei contenuti ottimizzata. La risoluzione è infatti elevata ed è aiutata dalla tecnologia AMOLED, da un refresh rate a 90 Hz e da delle cornici estremamente sottili.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 765G che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti. Queste specifiche tecniche lo rendono un device estremamente potente.

Spicca il comparto fotografico composto da una Quad Rear Camera posteriore. L'obiettivo principale ha una risoluzione di 48 megapixel mentre le altre tre lenti vantano una risoluzione di 8, 5, e 2 megapixel.

Degna di nota è anche la fotocamera frontale che è costituita da un sistema doppio con due lenti da 32 e 8 megapixel per selfie WOW.

Anche la batteria non è da sottovalutare in quanto ha una capacità di 4100mAh ed è supportata dalla ricarica OnePlus Warp. In appena 30 minuti è possibile ricarica lo smartphone per un'autonomia quotidiana.

OnePlus Nord è acquistabile su Amazon a soli 367,58€ nella colorazione Ash Grey. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard ossia circa una settimana. Il prodotto è idoneo al programma CreditLine di Confidis e acquistabile anche in pratiche rate mensili.

