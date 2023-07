OnePlus Nord: il flagship killer in super sconto del 30% su Amazon

Il OnePlus Nord, uno dei telefoni più attesi dell’anno, è ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 30%. Questa offerta è un’opportunità da non perdere per gli amanti della tecnologia alla ricerca di un dispositivo potente a un prezzo accessibile. Approfitta subito di questa promozione per acquistarlo al prezzo speciale di soli 349,00 euro e pagalo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis, presente su Amazon.

OnePlus Nord: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno dei punti di forza del OnePlus Nord è il suo display AMOLED da 6,44 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Questo significa che ogni volta che scorri o giochi, l’esperienza sarà incredibilmente fluida. Una volta provata la sua fluidità, non si può più tornare indietro.

Ma il OnePlus Nord non brilla solo per il suo display. La sua configurazione delle fotocamere è davvero sorprendente. Dotato di un sistema camera Quad-Rear e un sistema Dual-front, offre molte più possibilità per catturare la tua giornata. La fotocamera posteriore da 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 32 MP + 8 MP garantisce selfie di alta qualità.

Inoltre, il OnePlus Nord offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Puoi eseguire le tue applicazioni e giochi preferiti senza problemi, con una velocità reale e senza preoccuparti di spazio di archiviazione insufficiente. Il processore ad alte prestazioni Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G garantisce una navigazione fluida e una connessione rapida in qualsiasi momento.

La batteria da 4100 mAh del OnePlus Nord ti offre un’intera giornata di utilizzo senza problemi. E grazie alla tecnologia di ricarica OnePlus Warp, puoi essere “pronto in 30 minuti”. In soli 30 minuti di carica, avrai abbastanza potenza per affrontare il resto della giornata. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue attività quotidiane.

In conclusione, il OnePlus Nord è un device che non deluderà le tue aspettative. Con un display fluido, un sistema camera versatile, prestazioni potenti e una batteria duratura, è un dispositivo completo. Approfitta dell’offerta del 30% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 349,00 euro, prima che le ultime scorte si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.