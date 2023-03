OnePlus Nord CE riceve Android 13: update OxygenOS in arrivo in Italia

Mentre trapelano le specifiche di OnePlus Nord CE 3, nuovo smartphone di fascia media low-cost della società cinese guidata da Pete Lau, quest’ultima provvede anche alla distribuzione degli aggiornamenti di sistema per i dispositivi mobili della medesima linea. Nello specifico, proprio in queste ore è iniziato il rilascio di Android 13 per OnePlus Nord CE, il primo device della gamma lanciata nel 2021 sul mercato internazionale.

Android 13 arriva su OnePlus Nord CE

Il major update di OxygenOS, giunto alla versione basata su Android 13, è finalmente disponibile anche su Nord CE. Non si tratta di una vera sorpresa, date le promesse del produttore per quanto concerne la fornitura di aggiornamenti di sistema ai suoi smartphone. Se non altro, è la conferma degli sforzi dei tecnici.

La conferma della distribuzione arriva proprio dal forum della community OnePlus, dove si legge che da queste ore è disponibile la build GLO (Globale) dal numero EB2103_11.F.04. Nel changelog delle modifiche si notano innumerevoli novità: abbiamo miglioramenti alla stabilità della rete, aggiornamenti a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare e ottimizzare l’esperienza di gioco, ma anche un nuovo Kid Space per i più piccoli e l’aggiunta dell’Aquamorphic Design.

O ancora, arriva la pixelizzazione automatica per gli screenshot della chat al fine di proteggere la privacy degli utenti, accompagnata dalla cancellazione regolare dei dati degli appunti. Infine, non mancano i consueti bug fix del caso e l’ultima patch di sicurezza di febbraio 2023.

Quando arriverà in Italia?

Molto probabilmente l’aggiornamento ad Android 13 per OnePlus Nord CE sta approdando nel Belpaese proprio in queste ore. Per accertarvi di ciò vi basterà recarvi sulle Impostazioni e controllare la disponibilità dell’update nella sezione Sistema dedicata. Una volta confermata, potrete procedere con download e installazione. Altrimenti, basterà attendere la notifica di sistema che vi inviterà a proseguire con l’intero processo.