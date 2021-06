OnePlus Nord CE 5G è ufficiale. Si tratta dell'attesissimo nuovo device medio di gamma del colosso cinese, l'edizione “Core Edition” del già fortunato predecessore. Non che avessimo dubbi a riguardo, ma vale la pena specificarlo: ancora una volta, la compagnia si spinge oltre ogni limite. La cosa interessante è che il prezzo rimane super accessibile.

AGGIORNAMENTO: disponibile in preordine su Amazon!

OnePlus Nord CE ufficiale: i dettagli

Con un design sobrio, curato in dettaglio, ma che certamente assomiglia a molti suoi concorrenti, il cuore pulsante e la sostanza di questo dispositivo è quello che interessa a chi deciderà di comprarlo.

Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 750 5G supportato da un quantitativo di RAM che arriva fino a 12GB e un ammontare di storage interno che si spinge a 256GB.

Sul posteriore, tre sensori fotografici, con il principale da ben 64MP affiancato da una camera ultra grandangolare da 119 gradi. Non manca un software che punta tutto sull'intelligenza artificiale per aiutare l'utente a realizzare scatti d'eccezione. Sul frontale, la selfie camera è invece da 16MP. A completare il comparto multimediale, non manca la presenza del hack audio da 3,5 millimetri.

Il display è un interessante pannello AMOLED da 6,4″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90Hz. L'autonomia energetica è garantita invece da una batteria da 4500 mAh e il supporto alla ricarica rapida Warp Charge 30T Plus. La promessa è di arrivare dallo 0% al 70% in mezz'ora.

A sorprendere in assoluto di questo OnePlus Nord CE 5G è il prezzo: si parte, incredibilmente, da 299€ e non è tutto. Le vendite inizieranno ufficialmente il prossimo 21 giugno, ma i veri fan del brand possono accaparrarselo in anteprima già adesso, sullo store ufficiale OnePlus.

Puoi averlo, ordinando entro e non oltre l'1:00 del 13 giugno, nei tre colori principali: Blue Void, Charcoal Ink oppure Silver Ray. Quanto ai prezzi, come anticipato, si parte da 299€ (6/128GB), passando per 329€ (8/128GB) fino a 399€ (12/256GB). Le consegne partiranno già dal 14 giugno.

