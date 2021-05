Una nuova fuga di notizie ha appena rivelato che il Nord N1 5G verrà lanciato con il moniker di OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G: cosa sappiamo?

A febbraio, è stato rivelato che il successore dell'ultimo telefono di fascia media dell'OEM cinese, lo smartphone Nord N10 5G, sarebbe stato lanciato con il nome di verrà lanciato come Nord N1 5G. Ora, la fonte ha pubblicato un'altra indiscrezione in cui afferma che il telefono avrà un nome diverso: Nord CE 5G.

Secondo un tweet di Max Jambor, questo sarà il nome del telefono che succederà al Nord N10 5G. A quanto pare, OnePlus ha deciso di cambiare nome all'ultimo minuto.

Il nuovo moniker è ancora più strano; siamo d'accordo sul fatto che il successore di un telefono chiamato Nord N10 5G dovrebbe chiamarsi Nord N11 5G o Nord N20 5G?

Sorprendentemente, quello che otterremo invece, è Nord CE 5G. La fuga di notizie non ha rivelato cosa significhi CE, quindi le vostre ipotesi sono papabili quanto le nostre.

Le specifiche del Nord CE 5G sono ancora sconosciute, ma ci aspettiamo che questo sia un telefono 5G economico. Giusto come “remind me“, il Nord N10 5G ha un display FHD + 90Hz da 6,49 pollici con un foro nello schermo per la fotocamera selfie.

È alimentato da un processore Snapdragon 690 e dispone di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione che possono essere espansi tramite uno slot per schede MicroSD. Il telefono ha una configurazione a quattro fotocamere (con sensore principale da 64 MPX) insieme ad uno scanner di impronte digitali fisico posto sul retro, una camera frontale da 16 MP, un jack audio, capacità della batteria di 4300 mAh e supporto per la ricarica rapida da 30 W. È venduto in un'unica variante di colore – Midnight Ice – ma speriamo che il suo successore sia disponibile in più opzioni.

