OnePlus Nord CE 5G si trova in offerta su Amazon a 299€, con uno sconto del 9% che porta lo smartphone al prezzo più basso di sempre.

Si tratta dell'ultimo arrivato della famiglia Nord del brand cinese, arrivato qualche mese fa con ottime caratteristiche tecniche ad un prezzo molto competitivo. È dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 750G, ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, non manca una versione maggiorata da 12/256 GB in offerta a 349€ con una differenza di prezzo di appena 50 euro.

L'ottimo design di OnePlus Nord CE ricorda gli utlimi prodotti della serie Nord, lo schermo occupa l'intera superficie anteriore e lascia spazio soltanto alla fotocamera selfie, racchiusa in un piccolo foro in alto a sinistra. Sul retro troviamo il comparto fotografico, 3 fotocamere di cui una principale da 64MP, una ultra-grandangolare e un sensore di profondità, per il tanto amato effetto bokeh.

Nord CE 5G è in grado di registrare video in risoluzione 4K a 30 fps o in slow motion a 120 fps se si rinuncia ad un po' di risoluzione filmando in FullHD 1080p.

