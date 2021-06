OnePlus una volta era uno dei produttori di smartphone più veloci ad implementare aggiornamenti software per i suoi dispositivi. La situazione sta cambiando ora che l'azienda ha una pletora di smartphone di cui occuparsi. Tuttavia, per quanto riguarda gli aggiornamenti incrementali, l'OEM cinese fa comunque un ottimo lavoro. Mentre alcuni dispositivi sono in attesa di ricevere Android 11, la compagnia offre un supporto decente agli attuali modelli con correzioni di bug, miglioramenti e aggiornamenti di sicurezza costanti. Ora, pare che stia lanciando un nuovo update incrementale per OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G: cosa cambia con il nuovo update?

Non avete letto male: il OnePlus Nord CE 5G rilasciato di recente ha già ricevuto il suo primo aggiornamento del firmware. Secondo la società, questo risolve alcuni problemi e sposta la patch di sicurezza a maggio 2021.

First update for OnePlus Nord CE pic.twitter.com/OBOO3dyUkm — Nirmal TV (@nirmaltv) June 17, 2021

La patch di sicurezza è molto intrigante, ma supponiamo che l'azienda abbia testato il dispositivo con una patch di sicurezza molto più vecchia. Apparentemente, la società non è riuscita ad aggiornarlo prima del rilascio. Vale la pena notare che la maggior parte degli smartphone OnePlus sta attualmente utilizzando le patch di maggio e non di giugno. Non di meno, pare che la compagnia di Pete Lau si attenga ad un programma bimestrale per le patch di sicurezza, quindi OnePlus Nord CE 5G può anche aspettarsi un update a luglio 2021. L'aggiornamento apporta miglioramenti alla precisione del colore del display, risolve alcuni problemi di stabilità e perfezionamenti per la modalità ritratto selfie.

Il nuovo firmware reca la dicitura OxygenOS 11.0.2.2 e curiosamente non è ampiamente distribuito. Per ora, sta raggiungendo solo alcuni utenti. Allo stesso modo, l'azienda non ha pubblicato un post per questo aggiornamento sul forum della sua community. Pertanto, potrebbero essere necessari un paio di giorni prima che raggiunga tutte le unità idonee. Partiamo dal presupposto che non ci sono molti clienti in questo momento poiché il dispositivo è appena stato messo in vendita.

OnePlus Nord CE 5G ha un display OLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+. Inoltre, viene fornito con Snapdragon 750G e una configurazione a tripla fotocamera da 64 MP. Il pacchetto è completato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 30 W. Il dispositivo è stato rilasciato con un aggiornamento OxygenOS 11 basato su Android 11. Ovviamente è idoneo per un aggiornamento OxygenOS 12 che arriverà nei prossimi mesi.

