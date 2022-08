OnePlus Nord CE 2 Lite: lo sconto Amazon è SUPER (-89€)

Lo smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite con 5G, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, batteria da 5000mAh e tripla fotocamera con IA da 64 megapixel, è di nuovo in sconto eccezionale su Amazon. Grazie alla promozione già applicata sul prezzo lo paghi soltanto 219,99 euro, risparmiandone ben 89: l’offerta scadrà ad esaurimento scorte, ti consigliamo di approfittarne.

Da abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata: nel giro di 24 ore, massimo 48 sarà a casa tua.

OnePlus Nord CE 2 Lite, uno smartphone sorprendente ad un prezzo regalo

A questo prezzo è veramente difficile lasciarsi sfuggire OnePlus Nord CE 2 Lite. Si tratta di uno degli smartphone più amati tra gli appassionati, specialmente per il suo fantastico display da 6.59 pollici a 120Hz di tipo LCD e a risparmio energetico, così da avere più tempo per visualizzare i tuoi contenuti con risoluzione Full HD.

Merito anche della batteria da 5000mAh che, con il supporto a SuperVOOC da 33W, ti assicura ore di gaming, streaming e navigazione con sistema di monitoraggio in tempo reale della temperatura per evitare surriscaldamenti di ogni genere. A dar manforte nell’efficienza energetica interviene anche il chipset Qualcomm Snapdragon 695 predisposto per il 5G.

Da non sottovalutare il comparto immagini con la tripla fotocamera AI da 64 megapixel, obiettivo macro da 4 megapixel e fotocamera Assistente profondità da 2 megapixel: potrai catturare ritratti con effetto bokeh più realistici e dettagliati.

Infine, il sistema OxygenOS 12.1 ti garantisce ulteriori ottimizzazioni del risparmio batteria e un caricamento più rapido delle app. Tutto questo a soli 219,99 euro: è quanto pagherai OnePlus Nord CE 2 Lite se approfitti dell’offerta limitata. Non fartela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.