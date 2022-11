OnePlus Nord CE 2 Lite: il prezzo CROLLA, adesso è da prendere

Se vuoi un ottimo smartphone, che abbia una batteria di lunga durata, una bella fotocamera e un ottima capacità di archiviazione, allora dai un’occhiata quest’offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello OnePlus Nord CE 2 Lite a soli 205 euro, invece che 309 euro.

Grazie a questo ottimo ribasso del 34% puoi mettere le mani su uno smartphone eccellente a un prezzo decisamente vantaggioso. Fotocamera con intelligenza artificiale da 64MP, 128GB di spazio disponibile e tecnologia 5G per navigare veloce. Veramente un’ottima soluzione per avere un dispositivo dalle grandi prestazioni a un piccolissimo prezzo. Inoltre oggi potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

OnePlus Nord CE 2 Lite: a questo prezzo è un best buy

OnePlus Nord CE 2 Lite è dotato di un ottimo display da 6,59 pollici a 120 Hz in grado di restituire immagini nitide e fluide. Grazie anche al potente processore e al sistema operativo OxygenOS 11 basato su Android, godrai di una velocità migliorata.

Possiede una tripla fotocamera con intelligenza artificiale, una principale da 64MP, obiettivo ultrangolare da 8MP e macro da 2MP. Tutto questo garantisce foto spettacolari senza alcuno sforzo. I 128GB di archiviazione di cui è dotato di faranno stare tranquillo, non dovrai cancellare app, foto o immagini. Ha due slot per scheda SIM e uno per microSD così che potrai espandere la memoria fino a 1TB.

Non farti sfuggire questa fantastica opportunità. Approfitta anche tu degli sconti del Black Friday e acquista il tuo OnePlus Nord CE 2 Lite a soli 205 euro, invece che 309 euro. Per i clienti Amazon Prime la consegna è veloce gratuita in tutta la nazione.

