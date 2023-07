OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: tanta sostanza, 5G e prezzo ACCESSIBILE

Se stai cercando un dispositivo di qualità a un prezzo conveniente, non perdere l’offerta speciale su Amazon di oggi relativa ad uno dei mediogamma più apprezzati dell’intero panorama mobile. Si chiama OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e adesso potrà essere vostro con soli 182,00€. Le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo e si può usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Infine, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Cosa potreste volere di più?

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: le caratteristiche del device

Non lasciarti ingannare dal prezzo conveniente, il OnePlus Nord CE 2 Lite offre prestazioni di alto livello. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695 e supportato da 6 GB di RAM, il dispositivo offre una fluidità straordinaria nella navigazione, nel multitasking e nell’esecuzione di applicazioni e giochi di fascia alta. Vanta un ampio display da 6,59 pollici con tecnologia LCD, che offre colori vividi e contrasti intensi. La risoluzione Full HD+ garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per guardare video, giocare o navigare sul web. Inoltre, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz assicura uno scorrimento fluido e una reattività rapida del touch screen. Il vostro telefono sarà più reattivo che mai.

Con una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP, avrete sempre immagini dettagliate e vivaci in qualsiasi situazione. La selfiecam da 16 MP è perfetta per gli autoscatti e per le videocall in alta risoluzione. Ottima la batteria da 5000 mAh che si ricarica velocemente con la SuperVOOC da 65W. Concludiamo citando il sistema operativo Android con skin Oxygen al seguito: l’interfaccia offreIl dispositivo costa solo 182,00€ su Amazon, non lasciatevelo sfuggire. È una bellissima offerta che noi vi invitiamo a cogliere al volo; voi cosa ne pensate?

