OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: potente ma super economico (solo 199€)

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è uno smartphone di fascia media dalle alte prestazioni ma dal prezzo concorrenziale; pensate che su Amazon lo pagherete solo 199,99€, spese di spedizione incluse. Noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione perché offre specifiche tecniche all’avanguardia e ha un costo irrisorio. C’è la consegna celere e gratuita con Prime, si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e si ha diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: mediogamma top, prezzo low-cost

Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G presenta un design elegante e moderno; la scocca posteriore offre una piacevole sensazione al tatto, mentre il display AMOLED da 6,43 pollici assicura una visibilità incredibile in ogni scenario. Le dimensioni compatte rendono questo smartphone comodo da tenere in mano e facile da usare con una sola mano. Il processore MediaTek Dimensity è coadiuvato da un modem 5G che serve per navigare su Internet, vedere film e serie TV in streaming e non solo, con velocità sorprendenti. Le performance sono degne di nota grazie anche ai 6 GB di RAM e a ben 128 GB di memoria interna. Dulcis in fundo, la fotocamera principale da 64 MP cattura immagini dettagliate e nitide e realizza video top anche al buio. Ottima poi la selfiecam da 16 Mpx per ritratti degni di nota. La batteria, infine, garantisce un giorno di utilizzo intenso e si ricarica in un lampo.

Su Amazon lo pagherete solo 199,99€, spese di spedizione incluse; grazie al portale di e-commerce americano avrete diritto anche al reso gratis entro il 31 gennaio 2024 e potrete anche dilazionare l’importo in comode rate. Insomma, non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è veramente un super best buy senza paragoni.

