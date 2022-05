OnePlus Nord Buds UFFICIALI: minima spesa e performance eccellenti

Le cuffiette wireless OnePlus Nord Buds offrono una tecnologia audio di livello premium ad un prezzo più che competitivo. Tante le caratteristiche degne di nota, tutt’altro che scontate in prodotti disponibili in questa specifica fascia di mercato: i driver dinamici in titanio da 12,4 mm, il supporto Dolby Atmos ed un’autonomia che sfiora le 30 ore di riproduzione.

OnePlus Nord Buds: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Come precisato all’inizio, le OnePlus Nord Buds sono dotate di driver dinamici in titanio da 12,4 mm che, in combinazione con la tecnologia Dolby per l’audio ambientale, simulano gli effetti audio 3D di un tipico sistema audio surround durante la fruizione di film, musica o giochi. Presenti a bordo anche 4 microfoni che filtrano i rumori di fondo, ulteriormente potenziati da algoritmi di soppressione dei disturbi con intelligenza artificiale e da un design meccanico che riduce il rumore del vento, consentendo chiamate dal suono nitido in qualsiasi condizione.

Le nuove cuffiette TWS di OnePlus offrono 30 ore totali di riproduzione. Gli auricolari stessi forniscono 7 ore di riproduzione con una singola carica e, mediante fast charge, gli utenti possono ottenere altre 5 ore di riproduzione audio dopo appena 10 minuti di ricarica. Da sottolineare anche la modalità a latenza ultrabassa, l’impermeabilità con standard IP55 ed il nano-rivestimento idrofobico che resiste al sudore e protegge dalla corrosione. I possessori di telefoni OnePlus possono scaricare l’app HeyMelody per un utilizzo ancora più smart.

Le OnePlus Nord Buds saranno in vendita dal 24 maggio, disponibili da oggi in pre-ordine sul sito ufficiale, al prezzo di 49 euro.