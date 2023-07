OnePlus Nord Buds 2: i primi auricolari Bluetooth di Nord già in grande sconto

Siete alla ricerca di ottimi auricolari true wireless Bluetooth, ma non volete spendere grosse cifre? Siete, allora, giunti nel posto giusto perché vi stiamo per presentare una promozione incredibile su alcuni dei migliori auricolari in commercio. Stiamo parlando degli auricolari true wireless OnePlus Nord Buds 2 il cui prezzo di listino di 69 euro scende, su Amazon, fino a quota 49,85 euro grazie allo sconto del 28%.

OnePlus Nord Buds 2: qualità audio e costruttiva di alto livello

Questi auricolari presentano il nuovo algoritmo BassWave che migliora dinamicamente il vostro audio per un’esperienza di ascolto bilanciata con bassi più profondi e voci nitide e chiare per farvi ballare al ritmo di musica. Gli auricolari Nord Buds 2 sono il primo prodotto audio di Nord e presentano fin da subito un massimo di 25 dB di cancellazione attiva del rumore che aggiunge un po’ più di relax alla vostra sessione di ascolto.

Accoppiate gli auricolari Nord Buds 2 al telefono per ottenere un audio super coinvolgente, grazie all’audio Dolby Atmos e al sintonizzatore audio Dirac integrato. Realizzati per un’intera giornata di riproduzione, la durata della batteria è in grado di sostenere un’intera giornata di divertimento intenso: 7 ore di autonomia di ascolto per gli auricolari e fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. Infine potrete usarli in qualsiasi condizione grazie al grado di protezione IP55 degli auricolari Nord Buds 2 che indica la capacità di questi ultimi di resistere al sudore e all’acqua.

Cosa state aspettando? Andate immediatamente su Amazon e acquistate questi fantastici auricolari a soli 49,85 euro invece di 69 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.