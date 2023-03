OnePlus Nord 5G: la versione da 12/256GB al suo MINIMO STORICO

OnePlus Nord è il sottobrand della società cinese ormai conosciuto in tutto il mondo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo ancora molto forte. Oggi è possibile acquistare OnePlus Nord 5G in offerta su Amazon a 359 euro, uno sconto di ben 140 euro rispetto al prezzo solito, che lo porta al suo minimo storico.

OnePlus Nord 5G in grande offerta su Amazon

Il dispositivo monta un SoC Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il pannello frontale è caratterizzato da un display AMOLED da 6.44 pollici con design Full Screen, lo schermo occupa la quasi totalità del pannello, lascia spazio soltanto alla doppia fotocamera frontale da 32 MP e 8 MP.

Il display offre un refresh rate a 90Hz, caratteristica tipica di smartphone più costosi, garantisce fluidità al pannello e tempi di risposta ridotti rispetto ai classici schermi a 60Hz. Il comparto fotografico è composto da 4 ottiche, in grado di registrare video 4K e – grazie alla modalità NightScape – OnePlus Nord 5G scatta 9 foto e le mette insieme per generare un’immagine nitida e sempre ben esposta.

La batteria del Nord 5G è dotata di tecnologia Warp Charge 30T che ricarica lo smartphone da 0 a 70% in soli 30 minuti, i 4115 mAh garantiscono una giornata e mezza di autonomia con una sola carica. Oggi OnePlus Nord 5G si trova in offerta su Amazon a 359 euro, il prezzo più basso di sempre per lo smartphone di fascia media del produttore cinese. Grazie alla spedizione espressa Prime, il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

