OnePlus Nord 4 lo smartphone da scegliere oggi su Amazon

Se stai cercando uno smartphone di fascia media che combina design elegante e prestazioni elevate, OnePlus Nord 4 è perfetto. Su Amazon puoi acquistarlo in sconto a 370 euro invece di 499 euro. Un prezzo che lo rende ancora più interessante visto l’ottimo equilibrio tra qualità e costo.

Il modello in offerta in questi giorni su Amazon è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Presenta un design in metallo unibody nella colorazione Obsidian Midnight, che conferisce un aspetto premium e resistente.

OnePlus Nord 4 in sconto

Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, che garantisce prestazioni fluide e multitasking efficiente. Il display è un AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K (2772×1240 pixel), refresh rate a 120 Hz e tecnologia ProXDR per una visualizzazione nitida e luminosa, con un picco di luminosità di 2.150 nit.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore duale con sensore principale da 50 MP dotato di OIS (Ottical Image Stabilization) per foto e video stabili e un sensore ultra grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 112°. La fotocamera frontale è da 16 MP, ideale per selfie e videochiamate.

La connettività è completa, con supporto 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C. La batteria da 5.500 mAh supporta la ricarica veloce SuperVOOC da 100W, che permette una ricarica completa in soli 28 minuti. Il sistema operativo è OxygenOS 14. basato suAndroid 14, con aggiornamenti garantiti per 4 anni e patch di sicurezza per ulteriori 2 anni.

Tra le funzionalità aggiuntive, spiccano l’Alert Slider, il sensore di impronte digitali integrato nel display e l’audio stereo con supporto alla cancellazione del rumore. Il Nord 4 è progettato per offrirti un’esperienza utente avanzata, con un focus su design, prestazioni e durata della batteria. Il tutto a 370 euro.