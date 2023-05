OnePlus Nord 3: sta arrivando il mediogamma che tutti desiderano

Il debutto del nuovo mediogamma OnePlus Nord 3 sembra essere alle porte; il dispositivo è appena stato avvistato sul sito ufficiale del marchio, ma cosa sappiamo di questo terminale?

L’OEM cinese di Pete Liu si sta preparando a svelare presto il nuovo smartphone di fascia media; siamo giunti alla terza edizione della gamma Nord e questo modello sarà rilasciato in tutti i mercati. Poche ore or sono è stato avvistato presso il sito indiano della compagnia e questo suggerisce che verrà annunciato molto presto. Inoltre è anche stato visto presso il portale per la certificazione BIS.

Dalle informazioni trapelate tuttavia, vediamo che sarà un telefono – come si suol dire – “già visto”. Nord 3 potrebbe essere il rebrand dell’attuale OnePlus Ace 2V uscito in Cina poco tempo fa.

So yes, the OnePlus Nord 3 5G is launching soon in India. Have spotted the device on the company's Indian website. Nord Buds 2r will likely tag along.#OnePlus #OnePlusNord3 pic.twitter.com/MhfarBdab3

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 12, 2023